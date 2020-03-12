С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар /ПРАЙМ/. Конституционный суд России на заседании в четверг рассмотрит дело о проверке конституционности норм Лесного кодекса РФ по жалобе золотодобывающей компании, которой не удалось добиться исключения из реестра недобросовестных арендаторов лесных участков, несмотря на погашение долга по арендной плате, следует из материалов суда.

"Конституционный суд РФ в открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности положений статьи 98.1 Лесного кодекса РФ. Поводом к слушанию дела послужила жалоба ООО "Горизонт", — говорится в материалах.

Ранее компания "Горизонт", которая занимается золотодобычей, стала ответчиком по иску министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области о взыскании более 1,2 миллиона рублей задолженности и пеней за аренду лесного участка. Областной арбитраж удовлетворил эти требования и расторг договор аренды в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязанностей по оплате. Сведения об ООО "Горизонт" были включены в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков, который размещен в открытом доступе на сайте Рослесхоза.

Впоследствии "Горизонт" обратился в арбитражный суд Москвы с требованием к Рослесхозу исключить компанию из этого реестра, поскольку задолженность по оплате аренды погашена. Однако суды первой и второй инстанций отказали в удовлетворении иска на основании того, что Лесной кодекс РФ не устанавливает срок включения в реестр сведений о лесопользователе.

Как отмечает заявитель, чья позиция приводится в материалах КС, Лесной кодекс не допускает заключения с лицом, числившимся в реестре недобросовестных арендаторов, договоров аренды или купли-продажи лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Исключение из этого реестра не регулируется, что бессрочно ограничивает организацию в возможности арендовать новые участки.

"ООО "Горизонт", основной деятельностью которого является добыча драгоценных металлов, уже 15 месяцев числится в указанном реестре. Предприятие лишено возможности добывать полезные ископаемые, что ведет к прекращению его деятельности, лишению рабочих мест и недополучению бюджетом денежных средств в виде арендных платежей и налогов. Заявитель полагает, что оспариваемое законоположение не соответствует… Конституции РФ", — отмечается в материалах КС.