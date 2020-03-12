МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Тяжелейшая тупиковая ситуация, в которой оказался российский туристический бизнес из-за распространения заболеваний, вызванных коронавирусом, уже привела к тому, что компании начали "оптимизировать" расходы и сокращать своих работников, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Совершенно очевидно, что турбизнес находится в тяжелейшей тупиковой ситуации. При этом особенно тревожно, что туроператоры из-за отсутствия какой-либо конкретики не понимают, какие решения им нужно принимать, чтобы выжить", — сказала собеседник агентства.

Тюрина уточнила, что туристические компании уже начали проводить сокращения работников, так как им приходится "оптимизировать" расходы.

"Многие уже открыто говорят, что вынуждены пойти на такие непопулярные шаги, так как не уверены, что смогут обеспечить зарплатой своих сотрудников. В каждой компании сокращения происходят в разном объёме, но процесс уже пошёл", — прокомментировала ситуацию представитель РСТ.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

ВОЗ в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4 291 человек.