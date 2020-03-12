МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. С введением в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса резко выросло число аннуляций по поездкам иностранных туристов не только в столицу, но и в другие города России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Согласно указу властей Москвы, иностранные туристы, прибывающие в столицу из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, должны провести в режиме изоляции 14 дней.

"Идет полный обвал на рынке въездного туризма РФ. Десятки групп иностранных туристов, которые должны были прибыть в Россию через Москву, чтобы потом отправиться в путешествия в Санкт-Петербург, Калининград, по городам Золотого кольца, сейчас отменяют туры. Особенно много отказов от граждан Германии", — сказала Тюрина.

Она подчеркнула, что, по мнению туроператоров, отсутствие разъяснений по срокам введенных ограничений и по механизму их реализации сильно осложняет ситуацию.