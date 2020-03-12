БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар /ПРАЙМ/. Фондовая биржа крупнейшей экономики Латинской Америки – биржа Сан-Паулу (Бразилия) – продолжает падение на фоне ситуации с коронавирусом, следует из данных площадки.

В среду основной биржевой индекс Bovespa потерял 7,64%, закрывшись на 85171.13 пункта.

Таким образом, биржа немного отыграла самое серьезное падение с 1998 года, которое произошло в понедельник на фоне новостей о распаде альянса ОПЕК+.

С начала 2020 года основной индекс уже потерял более 28%.

ВОЗ в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4 291 человек.