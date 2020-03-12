МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Правительство Австралии планирует потратить 11,41 миллиарда долларов на стимулирование экономики, пострадавшей от коронавируса, сообщает телеканал ABC.

Австралия на фоне распространения коронавируса опасается рецессии. Цель нового пакета экономических стимулов — сохранить рабочие места. Он включает в себя налоговые льготы для малого бизнеса, единовременные денежные выплаты для получателей социальной помощи и деньги, чтобы помочь сохранить работу стажерам.

Сумма единовременной выплаты составляет 485,55 доллара. Ее смогут получить более шести миллионов человек, начиная с 31 марта. Около половины из них — пенсионеры.

ВОЗ в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек.