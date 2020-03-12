ВАШИНГТОН, 12 мар /ПРАЙМ/. Власти США будут кредитовать малый и средний бизнес, пострадавший от коронавируса, заявил президент Дональд Трамп в обращении к нации, которое транслировали телеканалы.

"Я отдал распоряжение, чтобы администрация по малому бизнесу предоставила финансовую помощь компаниям, пострадавшим от коронавируса", — сказал он.

По его словам, администрация "незамедлительно начнет предоставление кредитов с низкой процентной ставкой компаниям в пострадавших штатах, что позволит им преодолеть вызванные вирусом временные экономические сложности".

В связи с этим Трамп попросил конгресс о 50 миллиардах долларов в дополнение к бюджету на поддержку малого бизнеса.