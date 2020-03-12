ВАШИНГТОН, 12 мар /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп гарантировал финансовую помощь пострадавшим от коронавируса работающим американцам.

"Чтобы работающие американцы, на которых повлияла ситуация с вирусом, могли остаться дома без страха перед финансовыми проблемами, вскоре я предприму экстренные беспрецедентные меры для оказания им финансовой помощи", — сказал президент США в телеобращении к нации.

Он пояснил, что это коснется тех, кто заболел сам, попал на карантин или заботится о тех, у кого выявлен вирус.

"Я запрошу конгресс предоставить эту помощь", — заверил президент США.