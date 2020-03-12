ВАШИНГТОН, 12 мар /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп пообещал отсрочку налоговых сборов для пострадавших от коронавируса лиц и компаний, эта мера может принести экономике дополнительные 200 миллиардов долларов, заявил он в телевизионном обращении.

"Используя режим чрезвычайной ситуации, я распоряжусь, чтобы министерство финансов предоставило отсрочку от уплаты налогов без наложения процентов и штрафов для ряда лиц и компаний, на которых повиляла ситуация (с коронавирусом). Это действие даст экономике дополнительную ликвидность в размере более 200 миллиардов долларов", — сказал Трамп, его выступление местные телеканалы транслировали в прямом эфире.

Он также пообещал, что попросит конгресс о предоставлении американцам освобождении от налога на заработную плату.

"Мы находимся в критически важном моменте в борьбе с коронавирусом", — сказал президент США.