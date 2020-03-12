МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Госдеп США рекомендует американцам пересмотреть планы по поездкам за границу из-за коронавируса. Трамп: Налоговые послабления из-за COVID-19 принесут экономике дополнительные $200 млрд

"Госдепартамент советует гражданам США пересмотреть свои планы по поездкам за границу в связи с глобальными последствиями COVID-19", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Президент США Дональд Трамп в четверг обвинил Евросоюз в недостаточном реагировании на распространяющийся коронавирус и ввел с 13 марта запрет на въезд из Европы на 30 дней. В министерстве внутренней безопасности страны пояснили, что это решение касается людей, посещавших Шенгенскую зону за последние 14 дней перед прибытием в США. Оно также не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, и ближайшим родственникам граждан США.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.