МОСКВА, 12 март — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса в мире может задержать поставки базовых станций и оборудования для сетей 5G и отсрочить их запуск в России, считает глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

"Думаю, что в России однозначно по итогам года, как бы ни развивались уже события во втором полугодии, будет снижение темпов продажи электроники, как мелкой, так и крупной бытовой. И, вполне вероятно, от этого могут в минус идти поставки базовых станций и оборудования для сетей пятого поколения, то есть еще больше будет отсрочка, чем была ранее", — сказал Кусков. Среднесуточное число авиарейсов в Китае в феврале из-за COVID-19 сократилось на 67,3%

В целом, по его мнению, IT и телеком-отрасль, как и многие другие сегменты экономики, пострадает от распространения коронавируса.

"Прежде всего, это, с одной стороны, проблемы с производством, а значит, со сборкой гаджетов различных из комплектующих, которые производят в различных странах мира; с поставками через логистические компании", — пояснил эксперт.

По его мнению, это может привести к нехватке оборудования и возможности увеличения его стоимости.

"С другой стороны, покупательная способность у людей, по крайней мере в нашей стране, тоже на сегодняшний день невысока", — заключил Кусков.