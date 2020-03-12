МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на следующей неделе объявит о приостановке еврокубков и переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает L'Equipe.

Ранее в четверг было объявлено, что УЕФА созывает видеоконференцию с представителями всех 55 футбольных ассоциаций-членов союза, совета директоров Европейской клубной ассоциации (ECA) и европейских лиг, а также с представителями профсоюза футболистов (FIFPro) для обсуждения вопроса коронавируса. Конференция будет проведена 17 марта и затронет вопросы проведения всех европейских футбольных соревнований, в том числе чемпионата Европы 2020 года, в условиях распространения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта о мировой пандемии коронавируса COVID-19. В настоящее время зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения инфекцией в 118 странах, более 4,6 тысяч человек погибли.