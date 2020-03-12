ВАШИНГТОН, 12 мар — ПРАЙМ. США ввели санкции по Венесуэле против еще одной швейцарской структуры "Роснефти" — TNK Trading International S.A., говорится в сообщении Минфина США.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении TNK Trading International S.A. (TTI), работающей в нефтяном секторе венесуэльской экономики", — говорится в заявлении американского минфина.

Там же отмечается, что "TTI, зарегистрированная в Швейцарии, является дочерней компанией российской государственной нефтяной компании "Роснефть".

"После того, как 18 февраля 2020 года минфин ввел санкции против Rosneft Trading С.А. (RTSA), грузы венесуэльской нефти, направленные на RTSA, были переданы TTI, чтобы избежать санкций США", — заявляется в релизе.

США поставили срок до 20 мая, чтобы свернуть бизнес по Венесуэле с двумя дочерними структурами "Роснефти" — швейцарскими Rosneft Trading и TNK Trading, сообщило OFAC.

После 20 мая за сотрудничество с этими двумя компаниями могут последовать американские санкции.

США обвиняют эти структуры "Роснефти" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки. Rosneft Trading попала из-за этого под санкции в феврале, TNK Trading — в четверг, 12 марта. Минфин США заявляет, что после введения санкций против первой "дочки" она передала грузы венесуэльской нефти на вторую.

"Роснефть" называла американские санкции незаконными и необоснованными, указывала, что ее деятельность на территории Венесуэлы носит исключительно коммерческий характер и не преследует политические цели.