ЛОНДОН, 15 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британские ритейлеры обратились к покупателям с просьбой не закупаться впрок из-за вспышки коронавируса, не создавать искусственный ажиотаж на продукты питания и предметы гигиены.

Соответствующее открытое письмо было опубликовано в воскресенье Британским консорциумом ритейлеров (British Retail Consortium, BRC).

Жители Великобритании в последние две недели на фоне быстрого распространения коронавируса в стране и мире стали делать закупки впрок. Большой популярностью у населения пользуется туалетная бумага, антибактериальные гели, макароны, замороженная пицца и полуфабрикаты. Во многих магазинах полки с туалетной бумагой, крупами и макаронами пустуют уже с утра.

Как отмечается в письме, подписанном представителями крупных британских торговых сетей, таких как Sainsbury's, COOP, Tesco, Lidl, M&S. ASDA, Morrisons и другие, ритейлеры работают на полную силу, обеспечивая магазины товаром и обслуживая онлайн-заказы клиентов.

"Мы понимаем вашу обеспокоенность, но покупая больше, чем нужно, может означать, что другим может чего-то не достаться. Всего будет достаточно для всех, если мы будем действовать вместе", — говорится в обращении.

Авторы письма просят подумать покупателей о соседях, пожилых людях, о тех, кто находится на карантине, а также о уязвимых слоях населения.

"Ритейлеры работают невероятно усердно, чтобы магазины были хорошо оснащены, а поставки проходили как можно более плавно. Перед лицом беспрецедентного спроса в связи с коронавирусом розничные продавцы продуктов питания собрались вместе, чтобы попросить своих клиентов поддержать друг друга, чтобы каждый мог получить доступ к необходимым продуктам", — отметила глава BRC Хелен Дикинсон.