БРЮССЕЛЬ, 15 мар — ПРАЙМ. Евросоюз старается обеспечить внутренний рынок необходимыми для борьбы с коронавирусом товарами (защитные маски, перчатки и одежда), поэтому вводит процедуру получения специальных разрешений на экспорт такого рода средств за пределы Евросоюза, заявила в воскресенье президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обвал рынков, закрытие границ и нефтяные войны. "Прайм" выбрал главные события недели

"Мы должны сохранить в Европе средства, в которых мы нуждаемся. Поэтому сегодня мы утвердили систему получения разрешений на экспорт такого рода товаров. Это означает, что такой экспорт за пределы ЕС должен получить разрешение правительств ЕС. Это необходимо, поскольку мы нуждаемся в этих средствах для наших систем здравоохранения", — сказала фон дер Ляйен.

Она также добавила, что страны-члены Евросоюза не должны вводить каких-либо ограничений на поставки медицинских товаров внутри европейского сообщества.

"Сегодня Италия больше всего нуждается в этих средствах, а завтра это может быть другая страна ЕС", — указала президент Еврокомиссии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.

В Европе наиболее сложная обстановка складывается в Италии, Франции и Германии. Евросоюз концентрирует свою работу по борьбе с COVID-19 на четырех основных направлениях: замедление распространения, обеспечение рынка необходимыми медицинскими средствами, научные исследование и разработка вакцины, а также минимизация экономических последствий.