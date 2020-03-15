МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. "Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России и в мире. Товаров в магазинах Москвы достаточно, ажиотажа среди покупателей нет

Информация по России основана на данных Роспотребнадзора.

"Коронавирус (COVID-19) продолжает распространяться. В списке и на карте актуальные данные о подтверждённых случаях заражения, выздоровления и смерти", — говорится в описании карты.

На карте приведены данные по числу заражений в различных странах мира, а также в регионах РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 145 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,6 тысячи человек скончались.