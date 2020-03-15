"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. "Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России и в мире.
Информация по России основана на данных Роспотребнадзора.
"Коронавирус (COVID-19) продолжает распространяться. В списке и на карте актуальные данные о подтверждённых случаях заражения, выздоровления и смерти", — говорится в описании карты.
На карте приведены данные по числу заражений в различных странах мира, а также в регионах РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 145 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,6 тысячи человек скончались.
https://1prime.ru/News/20200315/831079940.html