МУРМАНСК, 15 мар /ПРАЙМ/. Правительство Норвегии разработало меры на 100 миллиардов крон (примерно 9,7 миллиарда долларов) для поддержки норвежских предприятий в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на премьер-министра страны Эрну Сульберг.

"Мы намерены сделать все, что от нас требуется, и использовать деньги, которые необходимы, для поддержки норвежской экономики, промышленности и сохранения рабочих мест. Отвечая на существующие вызовы, правительство объявляет о том, что мы создаем порядок предоставления гарантий на сумму не меньше 100 миллиардов крон", — приводит телекомпания слова премьер-министра.

Глава кабмина отметила, что эти меры необходимы для сохранения рабочих мест и промышленного сектора. По ее словам, некоторые компании также сообщили, что для улучшения ситуации необходимо отложить выплату налогов и сборов. Поэтому правительство решило отложить выплату взноса работодателя до 15 мая, сказала Сулберг.

"Наша задача — остановить распространение вируса, но, когда мы делаем это, мы тормозим экономическое развитие. Это влияет на работу крупных и мелких компаний. Сейчас мы видим, что это кризис, который затрагивает все секторы экономики", — добавила премьер.

Меры поддержки предполагают государственные гарантии по банковским кредитам, в том числе для малого и среднего бизнеса, а также восстановление фонда государственных облигаций.

Ранее Норвегия приняла решение о частичном закрытии с понедельника портов и аэропортов для приема иностранных самолетов, введении 14-дневного карантина для прибывающих из других стран. Кроме того, в стране не позволят оставаться лицам без вида на жительство. Подданным Норвегии, находящимся за пределами королевства, рекомендуется вернуться домой. Кроме того, работодателям рекомендовано перевести максимально возможное число работников на удаленную форму работы. Школы и детские сады закрыты, жителям Норвегии не рекомендовали уезжать на дачи, а тем, кто это уже сделал, предписано вернуться. По последним данным, трое пожилых людей скончались.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.