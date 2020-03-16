ВАШИНГТОН, 16 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты в связи с последствиями коронавируса могут предпринять меры по стимулированию экономики в области налогообложения на сумму до 800 миллиардов долларов, заявил советник президента США по экономике Ларри Кудлоу.

"У нас есть эти меры в области налогообложения, очень мощные. Общая сумма может превышать 800 миллиардов долларов. Эти меры, я думаю, помогут снизить экономические риски и проблемы, стоящие перед нами", — сказал Кудлоу в интервью Fox Business.

Он в частности отметил, что налоговые послабления будут касаться заработных плат домохозяйств со средним доходом и малых предприятий.

Кроме того, он напомнил, что США будут закупать на рынке нефть для резервов, которые поддержат рынок на фоне падения стоимости нефтяных фьючерсов.

Он добавил, что удар по экономике США будет очень серьезным и речь может идти о рецессии во втором квартале 2020 года.

"Мы приложим все возможные усилия, чтобы смягчить и остановить как пандемию, так и (сокращение) экономики, — сказал Кудлоу.