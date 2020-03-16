БРЮССЕЛЬ, 16 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Евросоюзу потребуется беспрецедентная координация по фискальным вопросам на фоне нынешней экономической ситуации из-за распространения коронавируса, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

"Нам потребуется беспрецедентная координация по фискальным вопросам для восстановления доверия, чтобы перейти от страха к доверию. Наши цели ясны: сделать так, чтобы системы здравоохранения имели все необходимы ресурсы, а также предоставление ликвидности затронутым ситуацией компаниям, защита занятости и зарплат", — сказал он на пресс-конференции, которая была переведена в видеоформате из-за коронавируса.