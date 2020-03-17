БРЮССЕЛЬ, 16 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврогруппа заявляет о применении в Евросоюзе фискальных мер в размере около 1% ВВП в 2020 году для поддержки экономики на фоне коронавируса, однако этот показатель в итоге может оказаться намного больше, говорится в заявлении после заседания Еврогруппы, которая прошла в формате видеоконференции из-за распространения COVID-19.

Еврогруппа — совет министров финансов 19 стран еврозоны, обсудила в понедельник вместе с представителями прочих стран ЕС, не входящих в валютный блок, "меры реагирования на чрезвычайный человеческий и экономический кризис, вызванный коронавирусом".

"Столкнувшись с этими исключительными обстоятельствами, мы решили, что необходим незамедлительный, амбициозный и скоординированный ответ", — говорится в сообщении.

ЕС будет использовать все инструменты, необходимые для ограничения социально-экономических последствий вспышки COVID-19.

"Поэтому мы составили первый набор национальных и (надцинаональных — ред.) европейских мер. Предварительные оценки Еврокомиссии показывают, что общая финансовая поддержка экономики (ЕС – ред.) будет очень значительной. Пока мы приняли решение о фискальных мерах в размере в среднем около 1% ВВП на 2020 год для поддержки экономики", — отмечается в релизе.

При этом в заявлении отмечается, что в итоге цифры могут оказаться намного больше.