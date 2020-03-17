БРЮССЕЛЬ, 17 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврогруппа будет внимательно следить за ситуацией с влиянием нового коронавируса на экономику Евросоюза, готова быстро действовать при необходимости, заявил глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции, которая прошла в видеоформате из-за распространения COVID-19.

Еврогруппа – совет министров финансов 19 стран еврозоны, обсудила в понедельник вместе с представителями прочих стран ЕС, не входящих в валютный блок, меры реагирования на чрезвычайный экономический кризис, вызванный распространением нового коронавируса. В этой связи она сообщила о принятии фискальных мер в ЕС в размере около 1% ВВП на 2020 год, однако эта цифра может значительно вырасти.

"Мы будем очень внимательно следить за ситуацией и готовы действовать быстро", — сказал Сентено.