БРЮССЕЛЬ, 17 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Рецессия в сочетании с мерами поддержки экономики из-за распространения нового коронавируса окажут значительное влияние на бюджеты стран Евросоюза, говорится в заявлении Еврогруппы.

"Экономический шок от коронавируса в сочетании с экономическим спадом, который теперь ожидается в нынешнем году, а также размер согласованных нами мер (реагирования на эту кризисную ситуацию — ред.), окажет существенное влияние на бюджеты", — говорится в нем.

Еврогруппа — совет министров финансов 19 стран еврозоны — обсудила в понедельник вместе с представителями прочих стран ЕС, не входящих в валютный блок, меры реагирования на чрезвычайный экономический кризис в союзе, вызванный распространением нового коронавируса.

После совещания, которое прошло в формате видеоконференции, Еврогруппа сообщила о применении в ЕС фискальных мер в размере около 1% ВВП на 2020 год для улучшения ситуации. Отмечалось также, что эта цифра может значительно вырасти. При этом, исходя из заявления Еврогруппы, речь идет среди прочего об уже объявленных мерах реагирования на сложившийся кризис.

К примеру, на наднациональном уровне они включают в себя заявленные на прошлой неделе Еврокомиссией 37 миллиардов евро, а также денежно-кредитные меры Европейского центробанка, принятые в прошедший четверг.

Все национальные власти стран ЕС введут временные меры реагирования, отмечается в заявлении. Среди них незамедлительные бюджетные расходы, нацеленные на сдерживание и лечение заболевания, поддержка ликвидностью пострадавших компаний (может включать в себя налоговые меры, госгарантии для поддержки их заимствований), меры по предотвращению потери занятости и дохода.