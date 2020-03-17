ЛОНДОН, 17 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Правительство Великобритании попросило компании промышленного сектора перепрофилировать свое производство и начать выпускать специальное медицинское оборудование, включая аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которых будет недостаточно в больницах в случае резкого роста больных коронавирусом. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Британские власти хотят подготовиться к росту масштабов распространения коронавируса и большому количеству заболевших COVID-19, которым потребуется медицинская помощь. Лечение заболевания, при котором затруднено дыхание, потребует использования аппаратов для искусственной вентиляции легких. Производством такого оборудования потенциально могут заняться предприятия оборонной промышленности и автопроизводители, полагают в правительстве. Соответствующее обращение с просьбой было направлено, в частности, таким компаниям, как Rolls-Royce, Airbus и Jaguar Land Rover.

По данным минздрава Британии, в настоящее время больницы страны оснащены аппаратами ИВЛ в количестве около 6 тысяч штук. Однако в случае роста числа больных потребуется еще как минимум 20 тысяч единиц спецтехники.

Также предполагается, что в случае нехватки мест в больницах в качестве временных объектов для размещения больных будут использоваться гостиницы. Врачей, находящихся на пенсии, попросили выйти на работу.

Скончались от коронавируса в Британии, по последним данным, 55 человек, количество заболевших перевалило 1,5 тысячи.