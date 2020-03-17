МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Компания Essity, производитель товаров для гигиены и здоровья (в частности, выпускает туалетную бумагу Zewa), считает достаточным общий объем выпуска туалетной бумаги в России при сохранении спроса на эту продукцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Essity.

Сообщения о росте спроса на различные товары в основном длительных сроков хранения в магазинах из-за коронавируса появились в выходные. В соцсетях можно было видеть фотографии, на которых изображены опустевшие полки магазинов, где раньше стояли макароны, крупы, консервы или туалетная бумага.

"Мы считаем, что общего объема выпуска туалетной бумаги на российском рынке достаточно в случае сохранения спроса на эту категорию товаров", — сообщили в Essity.

Компания указывает, что на данный момент заказы ее клиентов стабильны и не выходят за рамки нормы. "Наши поставки клиентам также стабильны. Мы внимательно следим за ситуацией в мире и в России и готовы реагировать на текущие события", — указали в пресс-службе.

Essity планирует и дальше придерживаться долгосрочных планов в отношении мощностей по производству бумажной продукции. "На данный момент мы считаем достаточной способность удовлетворить спрос на данную категорию товаров на российском рынке. Важно понимать, что покрытие экстраординарного спроса (если таковой будет) зависит не только от производственных мощностей компаний в России, но и от стабильности всей цепочки поставок сырья и материалов, среди которых есть и импортные", — отметили в компании.

"На данный момент у компании Essity две фабрики в России, которые производят бумажную продукцию торговых марок Zewa и Tork. В краткосрочной перспективе мы не планируем каких-то изменений в плане увеличения производственных мощностей в России. Текущие производственные мощности компании Essity в России составляют около 140 тысяч тонн готовой продукции в год", — рассказали в пресс-службе производителя.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник сообщила, что в России уже зафиксировано 93 случая коронавирусной инфекции, четверо пациентов уже выздоровели, 79 находятся в стационаре.