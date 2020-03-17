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ЛОНДОН, 17 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Правительство Великобритании выделяет 330 миллиардов фунтов стерлингов на поддержку британского бизнеса в условиях вспышки коронавируса, об этом во вторник объявил британский министр финансов, канцлер Риши Сунак.

По его словам, британские компании и экономики столкнулись с беспрецедентным вызовом в связи с коронавирусом. Кабмин намерен защитить экономику, компании и рабочие места, поэтому принял решение о втором пакете мер поддержки экономики.

"Мы выделяем 330 миллиардов фунтов", — сказал он на пресс-конференции на Даунинг-стрит.

Ожидается, что в рамках объявленных мер компаниям будут увеличены размеры кредитных гарантий для получения наличных средств. Сроком на один год будет приостановлена уплата ряда налогов малыми и средними компаниями в сфере гостиничного бизнеса, торговли и отдыха.

Британские компании смогут получить гранты на сумму до 25 тысяч фунтов стерлингов, чтобы справиться с негативными последствиями коронавируса.

Кроме этого, планируется обсудить оказание поддержки авиакомпаниям и аэропортам, которые из-за снижения пассажиропотока отменяют рейсы и собираются сокращать сотрудников.

Гражданам с ипотечными кредитами и испытывающим материальные трудности из-за влияния коронавируса будет представлена отсрочка по кредитам сроком на три месяца.

О первом пакете мер в размере 30 миллиардов фунтов стерлингов Сунак объявил на прошлой неделе в рамках представления бюджета.

Премьер-министр Великобритании, комментируя выделение средств на поддержку экономики, заявил, что власти "должны действовать, как в военное время, и делать все возможное, чтобы поддержать экономику".