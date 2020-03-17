ВАШИНГТОН, 17 мар /ПРАЙМ/. Власти США выделят 50 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса в связи с пандемией коронавируса, сообщил президент Дональд Трамп.

"Мы собираемся нарастить (помощь) до 50 миллиардов (долларов), так что вам помогут", — сказал Трамп на встрече в Белом доме с руководителями туристических компаний.

Он отметил, что в таких компаниях работает очень много людей.

Президент также сообщил, что Налоговая служба США отложит сбор налогов с физических и юридических лиц, которые пострадали от пандемии. Кроме того, принят законопроект, который гарантирует бесплатные тесты на коронавирус и оплачиваемый больничный для заболевших, продовольственную помощь малоимущим.