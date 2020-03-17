МЕХИКО, 17 мар /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос направил руководству МВФ письмо с просьбой выделить Боливарианской республике 5 миллиардов долларов на борьбу с эпидемией коронавируса.

"Обращаемся к вашему уважаемому фонду с просьбой оценить возможность предоставления Венесуэле механизма финансирования на 5 миллиардов долларов из чрезвычайного фонда Инструментов быстрого финансирования (IFR) — ресурсов, которые будут в значительной степени способствовать укреплению наших систем обнаружения и реагирования", — говорится в письме на имя управляющего директора МВФ Кристалины Георгиевой, опубликованном в Twitter замминистра иностранных дел Хорхе Арреасой.

Накануне Георгиева сообщила, что в ответ на просьбу более чем 20 стран о финансовой помощи перед угрозой пандемии МВФ готов задействовать до триллиона долларов США резервных средств.

Глава фонда не уточняла, о каких странах идет речь, однако подчеркнула, что для них будет работать механизм экстренного финансирования, в рамках которого немедленно доступны $50 миллиардов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.