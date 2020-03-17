БЕЛГРАД, 17 мар /ПРАЙМ/. Власти Сербии вводят жесткие и непопулярные меры для противодействия коронавирусу, сообщил глава государства Александр Вучич.

На специальной пресс-конференции во вторник вечером он сообщил, что со среды вводится комендантский час в дневное время для граждан старше 65 лет (до 70 лет в селах) и для всех граждан с 20.00 (22.00 мск) до 5.00 (7.00 мск). Армия берет под контроль медицинские учреждения, охрану границы и центры временного содержания мигрантов. Сербский президент назвал эти меры "жесткими и непопулярными, но необходимыми для спасения людей".

Он также анонсировал, что через два-три дня правительство отменит все автобусные междугородние и железнодорожные перевозки "чтобы все остались дома".

По словам Вучича, Национальный банк Сербии отказался от начисления пени по кредитам, облегчения для граждан будут и со счетами за февраль, март и апрель.

"Мы, что касается продуктов питания, находимся в лучшем положении, чем большинство стран ЕС. Что касается готовности наших больших и малых торговых сетей, думаю, что нет ни одной страны ЕС, которая поражена коронавирусом, а может лучше снабжаться, чем Сербия. В регионе мы, определенно, лучше всех", — указал сербский лидер.

"В соответствии с решениями правительства, часть ее (еды — ред.) экспортируем соседям по региону. У нас ее слишком много, у них нет. Постараемся помочь, прежде всего, Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, особенно, когда речь идет о муке, есть такой запрос и из Северной Македонии, сможем помочь и Черногории", — отметил Вучич.