ТБИЛИСИ, 17 мар /ПРАЙМ/. Власти Грузии борются с распространением коронавируса, вводя ряд ограничений и при этом стараясь минимизировать ущерб для экономики, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

"Мы все справимся с этим глобальным кризисом. Может, это произойдет через месяц, может, через пять месяцев, но как только мы глобально выйдем из этого кризиса, начнется новая глобальная конкуренция среди экономики. Весь смысл этого вызова состоит в том, что у мира нет такого типа опыта, поэтому было бы безответственным давать конкретные обещания. Обещание должно быть одно: государство готово ежедневно вместе с гражданами действовать эффективно и бороться, чтобы минимизировать как ущерб экономике, так и в области здравоохранения, который, к сожалению, мы конечно же получим", — заявил Гахария в эфире телекомпании "Рустави 2".

По его словам, власти Грузии разрешили представителям турбизнеса, гостиницам и ресторанам временно не платить налоги, чтобы дать компаниям шанс удержать ситуацию и сохранить рабочие места.

Говоря о резком падении курса национальной валюты, Гахария отметил, что разделяет тревогу граждан, но это является результатом глобального кризиса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались. В Грузии выявлено 34 случая инфицирования новым коронавирусом. Власти страны ежедневно вводят разного вида ограничения с целью предотвращения распространения заболевания.