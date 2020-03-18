МОСКВА, 18мар /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ в 2020 году проанализирует эффективность медицинской помощи ВИЧ-инфицированным в России, ответственным аудитором назначена заместитель председателя СП Галина Изотова, говорится в годовом отчете контрольного ведомства.

По данным Роспотребнадзора, число ВИЧ-инфицированных в 2019 году в России составило 1,068 миллиона человек. Ведомство отмечало, что высокая пораженность населения ВИЧ-инфекцией регистрируется в ряде крупных городов страны: Тольятти, Иркутск, Норильск, Екатеринбург, Кемерово, Челябинск, Оренбург, Самара, а наиболее высокий уровень поражения инфекцией наблюдается в возрастной группе 30-44 лет. Также Роспотребнадзор отмечал рост числа ВИЧ-инфицированных среди подростков и детей в России.

Министерством здравоохранения РФ в 2016 году было выявлено 86,86 тысячи новых случаев ВИЧ-инфицирования, в 2017 – 85,8 тысячи, в 2018 – 85,9 тысячи, а в 2019 – 80,12 тысячи. В 2020-2022 годах на борьбу с социально значимыми инфекционными заболеваниями регионам предусмотрено по 1,7 миллиарда рублей ежегодно. Также на обеспечение людей, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами, включенными в перечень ЖНВЛП, на 2020-2022 годы предусмотрено 29,3 миллиарда рублей ежегодно.

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь, ВИЧ поражает клетки иммунной системы. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям.