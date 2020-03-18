МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Американская компания Boeing выступает за выделение не менее 60 миллиардов долларов в качестве помощи авиационно-космической индустрии от правительства в связи с надвигающимся экономическим кризисом на фоне коронавируса.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Boeing запросил "десятки миллиардов" в виде гарантий по кредитам и другой помощи от правительства США в связи с надвигающимся кризисом ликвидности из-за масштабного экономического спада.

"Boeing выступает за (выделение) минимум 60 миллиардов долларов с доступом к государственной и частной ликвидности, включая гарантии по кредитам, для авиационно-космической индустрии", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

По мнению компании, это будет одним из значительных способов помочь авиакомпаниям, аэропортам, поставщикам и производителям восстановиться.

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны рассматривают возможность оказания поддержки компаниям Boeing и поставщикам авиационных компонентов GE (General Electric Company) на фоне коронавируса. Кроме того, глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что американские авиакомпании почти полностью прекратили полеты, пообещав оказать помощь и им.