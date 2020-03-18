МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Туристы пока могут позволить себе выбор при бронировании отелей на курортах внутри страны, так как предложений еще достаточно, однако стоит учитывать, что на летний сезон загрузка мест размещения по всей России будет 100%, заявил РИА Новости генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский.

"Свободных мест на курортах России пока достаточно много, их еще продавать и продавать", — сказал он.

При этом Уманский напомнил, что и в 2019 году практически все коллективные средства размещения в стране были заполнены на 100%.

"Учитывая, что мы пока не можем похвастаться ежегодным вводом новых гостиничных емкостей, стоит быть уверенным, что в этом году загрузка будет такая же полноценная", — добавил собеседник агентства.

Туроператор пояснил, что при объявлении о росте турпотока по России, скорее, говорится о более качественной загрузке гостиниц и санаториев в межсезонье.

"Я думаю, что если мы благополучно переживем проблему с коронавирусом, то отели на курортах страны будут заполнены так же качественно, как и в прошлом году, а может быть, даже лучше за счет того, что россияне в отсутствие других вариантов выберут отдых в межсезонье. Причем речь идет не только о Краснодарском крае и Крыме, а обо всех территориях, которые принимают туристов в стране. В России нет таких курортов, которые плохо заполняются", — заверил Уманский.