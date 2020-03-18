МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Министр финансов США Стивен Мнучин предостерег, что уровень безработицы в США может составить 20% в связи с пандемией коронавируса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в сенате.

По данным телеканала, это предположение Мнучин сделал в ходе общения во вторник с сенаторами-республиканцами. Сообщается, что глава минфина также выразил опасения, что последствия для экономики от пандемии коронавируса могут быть хуже, чем после кризиса 2008 года.

В феврале безработица в США составляла 3,5%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались.