МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. МВФ сообщил, что не может рассмотреть запрос Венесуэлы о выделении стране 5 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сообщение представителя фонда.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро направил руководству МВФ письмо с просьбой выделить Боливарианской республике 5 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом.

"К сожалению, фонд не в состоянии рассматривать этот запрос. Как мы упоминали ранее, сотрудничество МВФ со странами-членами основано на официальном признании правительства (страны) международным сообществом, как это отражено в правилах членства в МВФ", — говорится в сообщении.

"На данный момент нет ясности касательно признания", — отмечается в сообщении.

Накануне директор фонда Кристалина Георгиева сообщила, что в ответ на просьбу более чем 20 стран о финансовой помощи перед угрозой пандемии МВФ готов задействовать до триллиона долларов США резервных средств.

Глава фонда не уточняла, о каких странах идет речь, однако подчеркнула, что для них будет работать механизм экстренного финансирования, в рамках которого немедленно доступны $50 миллиардов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.