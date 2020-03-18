БРЮССЕЛЬ, 18 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Рост глобальной экономики в 2020 году может замедлиться до 0,7%, а США и еврозона могут оказаться в рецессии из-за распространения нового коронавируса, считают эксперты исследовательской и аналитической компании IHS Markit.

"США, Европа и Япония движутся к рецессии. Прогноз IHS Markit по росту мирового реального ВВП в 2020 году был пересмотрен и снижен до 0,7% в связи с распространением вируса. Рост ниже 2,0% классифицируется как глобальная рецессия", — говорится в сообщении IHS.

Компания ожидает, что ВВП США упадёт в нынешнем году на 0,2%, еврозоны — на 1,5%, Японии — на 0,8%. При этом по итогам 2021 года ожидается восстановление роста — на уровне 0,8%, 1,0% и 0,6% соответственно. Мировой ВВП может вырасти на 2,4%.

При этом ещё совсем недавно, 11 марта, IHS ожидала, что глобальная экономика вырастет в 2020 году на 1,7%. Кроме того, тогда предполагалось, что экономика США пострадает от вируса, но все-таки поднимается на 1,8%. В еврозоне прогнозировался нулевой рост ВВП.

Кроме того, в настоящие время существуют риски ещё более глубокой просадки в экономиках, многое будет зависеть от действий властей, отмечают в IHS.

"Недавнее резкое падение цен на нефть поможет потребителям энергии и нанесет ущерб ее производителям. Чистый эффект от этого для глобального роста, вероятно, будет отрицательным, но маленьким", — отмечают эксперты.