МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к туристам в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 и уверила, что все ограничительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции носят хоть и обязательный, но временный характер, ее слова приводятся на сайте Ростуризма.

Догузова отметила, что в Ростуризм и лично ей приходят сотни обращений о ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией COVID-19, в первую очередь обращаются люди, строившие планы на поездки, те, кто сейчас находится за рубежом, и их родственники. "Наша главная задача в этих непростых условиях — не допустить паники и организовать максимально комфортное возращение всех наших путешественников домой. Для этого мы непрерывно работаем в тесном сотрудничестве с МИД РФ, другими ведомствами и туроператорами", — сказала она.

Она добавила, что в условиях неблагоприятной эпидемической обстановки и ежедневного роста числа стран, закрывающих свои границы, развитие туристического бизнеса оказалось под угрозой, Ростуризм рассматривает все возможные меры поддержки предпринимателей, как оперативные, так и среднесрочные.

"Уверена, все ограничительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции носят хоть и обязательный, но временный характер: ещё немного — и мы сможем снова свободно путешествовать", — сказала Догузова.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.