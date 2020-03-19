ВАШИНГТОН, 18 мар /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили ограничения движения через границу, обязались сохранить торговлю между двумя странами, сообщил Белый дом.

"Лидеры обсудили пандемию коронавируса и тесное сотрудничество в усилиях по борьбе с вирусом, включая соглашение по ограничению передвижений через границу США и Канады исключительно до необходимых поездок. Президент Трамп и премьер-министр Трюдо согласились, что важно сохранить цепочки поставок и торговлю, вне зависимости от ограничений на поездки", — говорится в сообщении Белого дома.

Ранее Трамп объявил о решении частично закрыть границу США с Канадой, которая является наиболее протяженной международной границей в мире, насчитывая 8,9 тысячи километров.