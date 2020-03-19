ВАШИНГТОН, 19 мар /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что военные полномочия в экономике понадобятся ему только при наихудшем развитии событий вокруг пандемии коронавируса.

Ранее Трамп назвал себя "президентом военного времени" и заявил, что использует закон об оборонном производстве 1950 года, если ему понадобится резко повысить производство медицинских принадлежностей частными компаниями.

"Я подписал закон об оборонном производстве, чтобы бороться с китайским вирусом, если нам понадобится обратиться к нему в наихудшем сценарии в будущем. Надеюсь, такой нужды не будет, но мы все вместе в этой ситуации!" — написал Трамп в Twitter.

Трамп назвал коронавирус "китайским" вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Власти США подчеркивают, что пандемия вируса началась в Китае, на фоне обострения отношений с Пекином и взаимной высылки китайских журналистов из США и американских из КНР.

Также Трамп допустил ошибку: он подписал не закон об оборонном производстве (это сделал президент Гарри Труман в 1950 году), а указ о его возможном использовании в условиях эпидемии коронавируса.

Закон изначально был призван помочь федеральному правительству вести войну в Корее, но его впоследствии использовали для других войн, а также для борьбы с последствиями ураганов и отключений электричества. Закон дает федеральному правительству право требовать от частных компаний удовлетворить потребности национальной обороны. Например, президент может распорядиться, чтобы компании в первую очередь выполняли государственные оборонные контракты. Кроме того, закон предоставляет президенту право использовать ряд стимулов, таких как кредиты, для повышения необходимого производства.

Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные конгресса сообщает, что в 2001 году данный закон использовался для того, чтобы обеспечить электроснабжение Калифорнии. Во время Иракской войны он использовался для военных поставок британским войскам. В 2017 году закон задействовали для борьбы с последствиями урагана на Пуэрто-Рико, потребовав от частных компаний в первую очередь заниматься поставками продуктов питания, воды и стройматериалов на пострадавший остров.