МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Термометр-наклейка, который сможет дистанционно передавать данные о температуре тела на смартфон, будет представлен в России в сентябре 2020 года, рассказала РИА Новости руководитель инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Мария Галямова.

По ее словам, устройство состоит из двух частей: медицинского термометра в виде наклейки на тело и приложения для смартфона, через которое можно будет дистанционно проверить температуру тела и получить результаты. При этом телефон от термометра должен находиться на расстоянии не более 50 метров. Планируется, что устройство будет применяться в больницах и в домашних условиях.

"Во время болезни родители каждые 1-2 часа или чаще контролируют температуру у ребенка, используя традиционные градусники. На одно измерение они тратят в среднем 5-10 минут. Новое устройство позволит родителям контролировать температуру ребенка дистанционно, что особенно актуально в связи со вспышкой коронавируса или в сезон ОРВИ и гриппа", — рассказала Галямова.

Как рассказали РИА Новости в информбюро НТИ, в новом устройстве нет ртути, оно нетоксично и полностью безопасно для людей и окружающей среды. Стоимость градусника-наклейки будет сопоставима со стоимостью инфракрасных термометров, а точность измерения — соответствовать привычному ртутному градуснику. Кроме того, прибор может работать без подзарядки не менее 1 года.