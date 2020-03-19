БЕРЛИН, 19 мар /ПРАЙМ/. Отказ от санкций против РФ должен стать программным решением для поддержки экономики Германии во времена пандемии коронавируса, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен.

"Покончить с санкциями против России — самая хорошая программа для нашей экономики во времена коронавируса. Эксперты ожидают потери в рамках 1% ВВП в этом году. Одновременно немецкая экономика теряет 667 миллионов евро за каждый месяц продлённых санкций. То есть, за год мы теряем 8 миллиардов евро. Экономически от санкций все теряют, политически никто не выигрывает. Германия должна сказать "нет" продлению санкций на саммите ЕС в июне этого года", — заявил Фризен (фракция "Альтернатива для Германии").

Он выразил надежду на то, что кризис, вызванный пандемией, "наконец-то приведёт к осознанию того, что безопасность и экономическое развитие возможны только с Россией, а не против нее".

Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии, заявил ранее газете "Известия" член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт (фракция "Альтернатива для Германии"). Партия "Левые" эту инициативу уже поддержала. Власти ФРГ могут присоединиться к призывам немецкой оппозиции о снятии санкций с России, это станет возможным, если реальное влияние пандемии коронавируса на немецкую экономику, экспорт будет достаточно значительным, заявил ранее РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.

Экономика ФРГ в значительном степени затронута коронавирусом, однако правительство уже подготовило пакет мер, готово к экономическим последствиям данной ситуации, заявил ранее в Берлине министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались.