ПЕКИН, 19 мар /ПРАЙМ/, Анна Раткогло. Объемы грузоперевозок между Россией и Китаем постепенно возрастают, несмотря на пандемию COVID-19, заявил РИА Новости генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков.

"По нашим оценкам, в настоящее время объемы грузоперевозок между нашими странами постепенно возрастают. Ежедневно через наземные пункты пропуска на российско-китайской границе проходят более 300 грузовиков, 30-35 поездов. Из России везут в основном древесину, сою, уголь, руду, а также удобрения, которые сейчас наиболее востребованы в Китае в связи с начинающимися весенними полевыми работами", — сказал дипломат.

По его словам, "безусловно, взаимная торговля сдерживается сохраняющимися ограничительными мерами, принятыми в наших странах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации".

"Вместе с тем полагаем, что после их отмены российско-китайский товарооборот быстро восстановит прежний уровень", — добавил Ощепков.

Дипломат рассказал, что эпидемиологическая ситуация в консульском округе, в который входят провинция Хэйлунцзян и городской округ Хулунбуир автономного района Внутренняя Монголия, уже значительно лучше, чем раньше.

"На протяжении нескольких дней не регистрируются новые случаи заражения новым коронавирусом. 95% всех заболевших уже выписаны из медицинских учреждений. В отличие от других регионов Китая здесь не было случаев въезда инфицированных коронавирусом из-за рубежа. Среди заболевших также нет российских граждан", — подчеркнул Ощепков.

По его словам, постепенно восстанавливается хозяйственно-экономическая деятельность в приграничных с Россией китайских регионах, на сегодняшний день возобновили работу около 90% предприятий, связанных с внешней торговлей.

"По итогам первых двух месяцев этого года объем торговли провинции Хэйлунцзян с российскими регионами составил почти 2,5 миллиарда долларов США, показав прирост 14% в основном за счет импорта из России", — указал он.

Ощепков пояснил, что остановившееся из-за распространения коронавируса производство в Китае очень сильно сократило китайский экспорт, "в частности, поставки в Россию машинотехнической продукции упали на 9,7%, текстильной продукции – на 11,9%, сельскохозяйственных товаров – на 13,6%".

Согласно данным китайской таможни, товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию за два месяца упал на 15,4% в годовом соотношении и составил 6 миллиардов долларов, при этом поставки из России в КНР выросли на 21,7% — до 11,18 миллиарда долларов.

По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.