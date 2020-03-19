МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Крупные импортеры алкоголя начали уведомлять российские рестораны о рисках срыва поставок из-за коронавируса, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в московской сети ресторанов.

По словам собеседника издания, о возможных проблемах с поставками алкоголя из-за рубежа предупредил, в частности, дистрибьютор "Лудинг". В сообщении компании контрагенту, с которым ознакомилась газета, говорится, что ожидаются срывы поставок товара из-за закрытия границ и возможных изменений в работе таможни в связи с пандемией. "Лудинг" советует партнерам "для перестраховки обезопасить себя необходимым при ближайших заказах".

Получение подобных писем от ряда поставщиков подтвердил заместитель гендиректора группы компаний "Шоколадница" (управляет одноименной сетью, а также сетями "Кофе Хауз" и "Ваби Саби") Евгений Прохоров. Он добавил, что в компанию поступают уведомления об отгрузках товаров только по предоплате.

Росалкогольрегулирование (РАР) и Минфин РФ во вторник направили письма поставщикам алкоголя с просьбой в кратчайшие сроки предоставить данные о продукции, в отношении которой есть риски срыва поставок, пишет газета со ссылкой на копию соответствующего письма. В РАР на запрос не ответили.

Как говорит президент компании "Ладога" Вениамин Грабар, проблемы могут возникнуть с поставками алкоголя из стран Евросоюза, которые перешли в режим личной изоляции. В частности, были приостановлены предприятия в Италии и Франции. Однако, по словам Грабара, задержки поставок обсуждаются "исключительно в долгосрочной перспективе", а запасов хватит на срок от трех до шести месяцев. Он также отметил снижение заказов со стороны заведений общепита.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров в свою очередь пояснил, что у предприятий питания сейчас нет возможности работать по предоплате, в связи с чем им приходится пересматривать ассортимент спиртного и отказываться от части продукции. При этом заполняемость кафе и ресторанов существенно снизилась из-за угрозы коронавируса и введенных ограничений. По прогнозам директора центра ЦИФРРА Вадима Дробиза, в этой ситуации около трети заведений в России закроется в течение ближайшего квартала. Однако для поставщиков алкоголя, по его мнению, это некритично, так как в ресторанах, барах и кафе реализуется только 5% спиртного.

По словам Дробиза, пострадают компании, значительную часть портфеля которых составляет премиальный алкоголь, т.к. он реализуется преимущественно через рестораторов и отельеров. Бухаров в свою очередь прогнозирует массовые банкротства в сегменте HoReCa (hotel, restaurant, catering – отель, ресторан, кейтеринг). В частности, это касается тех, кто не может заняться доставкой в силу своей специфики — например, кофейни и бары, делающие акцент на алкоголь, а не на кухню. Впрочем, эта проблема может быть решена в ближайшее время, если федеральные чиновники разрешат дистанционную торговлю спиртным.