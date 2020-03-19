МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Цена на золото снижается в четверг утром вслед за обвалом мировых биржевых и других сырьевых рынков, поскольку инвесторам и спекулянтам в таких условиях необходимы максимально ликвидные активы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 8.38 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,32%, до 1473,2 доллара за тройскую унцию, при этом в среду она падала на 1,68%. Цена майского фьючерса на серебро растет на 1,98%, до 12,005 доллара за унцию.

Золото продолжает дешеветь после обвала других рынков, даже несмотря на традиционную роль драгметалла как актива-"убежища".

"Владельцы золота в любой форме — физической, бумажной или в виде лома — вероятно, будут продолжать распродавать свои активы, чтобы поддержать свой капитал, тем более длительная глобальная изоляция из-за вируса только продолжится", — сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег-аналитик Axi Corp Стивен Иннес (Stephen Innes).

Федеральная резервная система (ФРС) США ранее объявила о новой программе покупки на рынке краткосрочного долга в виде коммерческих бумаг, чтобы поддержать ликвидность. Европейский центральный банк (ЕЦБ) также в среду запустил программу срочных закупок облигаций на сумму 750 миллиардов евро для поддержки финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса.