МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Курс доллара утром в четверг растёт по отношению к другим мировым резервным валютам, поскольку волатильность финансового рынка и опасения по поводу пандемии коронавируса вызвали бегство инвесторов в наличные деньги и прежде всего — в долларовые активы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 8.42 мск курс доллара к иене увеличивается до 109,91 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,06 иены, курс евро снижается до 1,0902 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0913 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,15%, до 101,31 пункта.

Ранее, после того, как Европейский центральный банк объявил накануне о программе выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро в ответ на вспышку коронавируса, курс евро даже ненадолго подрос в паре с долларом, но затем общая тенденция предпочтения американской валюты всё же взяла своё.

Аналитики отмечают, что инвесторы сейчас продают все, что могут, чтобы хранить свои деньги в долларах из-за неопределенности, вызванной эпидемией коронавируса, которая угрожает парализовать мировую экономику.

"Это похоже на то, что произошло во время мирового финансового кризиса, когда инвесторы продавали то, что обычно считается активами-убежищами", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег IG Securities Юничи Исикава (Junichi Ishikawa).