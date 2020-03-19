МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Кабмин принял решение ввести трехмесячный мораторий для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на выплату страховых взносов, а также отсрочку для них уплаты арендных платежей — об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Особое внимание, которое было уделено — поддержке малого и среднего бизнеса. В этом секторе заняты миллионы людей, и он оказался в не менее сложной ситуации. Поэтому на три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество", — сказал он.

Мишустин заявил, что правительство и ЦБ будут снижать волатильность финансового рынка. Кабмин с пятницы начнет оперативный мониторинг цен в РФ

"Совместно с Банком России мы будем снижать волатильность финансового рынка, а также принимать дополнительные шаги, которые необходимы для нормализации ситуации ", — сказал он на заседании правительства.

ТУРОПЕРАТОРЫ

Министерства финансов и экономического развития РФ в ближайшее время разработают порядок компенсации убытков туроператоров по невозвратным авиабилетам, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"В ближайшее время Минэкономразвития совместно с Минфином и Минтрансом и, конечно, с Ростуризмом разработает порядок компенсации убытков туроператоров, которые связаны с невозвратными тарифами по авиаперевозкам", — сказал он.

"Отраслям экономики, которые оказались в сложной ситуации, будет предоставлена отсрочка по налоговым платежам. Я уже дал поручение до 1 мая предоставить такую отсрочку турбизнесу и авиаперевозчикам. Кроме того, мы приняли решение освободить в этом году туроператоров от оплаты взносов в резервный фонд ассоциации "Турпомощь", — добавил Мишустин.