ЛОНДОН, 19 мар /ПРАЙМ/. Приостановка спортивных мероприятий и отмена скачек привели к многомиллионным потерям британских букмекеров, они говорят, что точный масштаб кризиса еще предстоит определить.

Из-за распространения коронавируса в Британии с прошлой недели приостановили профессиональные футбольные матчи, встречи по регби, теннисные турниры, а также отменили несколько скачек, в том числе крупные Grand National (планировались на 2-4 апреля).

"Я в настоящее время оцениваю воздействие этого серьезнейшего вызова (для бизнеса букмекеров). Сейчас у меня нет точных цифр", — сказал РИА Новости представитель компании Betfred Марк Пирсон.

По оценкам самих букмекеров, их потери только от отмены Grand National "разрушительны" и составили более 100 миллионов фунтов стерлингов. Со времен Второй мировой войны эти скачки в Ливерпуле не проводятся впервые. Возможно, из-за коронавируса будут отменены знаменитые скачки в Аскоте (начало запланировано на 16 июня) и дерби в Эпосе (5-6 июня), эти мероприятия собирают сотни тысяч посетителей ежегодно.

"Отмена Grand National является разрушительной потерей для всех, она обойдется букмекерской индустрии в миллионы фунтов. Мы уже чувствуем напряженность из-за полностью уничтоженного спортивного календаря. Но само собой разумеется, что мы должны заботиться о тех, кто страдает или может пострадать от коронавируса. Unibet полностью поддерживает принятые руководителями ассоциаций скачек решения", — сказал журналистам представитель букмекерской компании Unibet Бретт Уильямс.

Сколько потеряет бизнес от отмены футбольных матчей, предположить трудно. По последним данным, чемпионат Англии по футболу приостановлен до 30 апреля, ранее он приостанавливался с 13 марта по 3 апреля. Матчи по регби не будут проводиться как минимум до 14 апреля.

По данным холдинга Flutter, в состав которого входят несколько букмекерских компаний, в том числе Paddy Power и Betfair, его прибыль за прошлый год на 78% состояла из доходов от ставок на скачки и футбол. Компания William Hill в 2019 году получила от ставок на спорт 53% дохода, собственник Bwin, Ladbrokes и Coral — компания GVC — 45%.

Flutter прогнозирует снижение прибыли в 2020 году на 90-110 миллионов фунтов стерлингов (до налогообложения), если спортивные мероприятия не будут проводиться до конца августа. Если приостановка скачек продлится с апреля до конца августа, то компания потеряет еще 30 миллионов фунтов. Максимальный общий ущерб, вызванный коронавирусом, может, по прогнозам компании, составить для нее 240-260 миллионов фунтов стерлингов.

Букмекерский холдинг GVC оценивает свои возможные потери в размере 130-150 миллионов фунтов, если футбольные матчи не будут проводиться до июля, европейский чемпионат будет приостановлен до 2021 года, а скачки возобновятся без зрителей.