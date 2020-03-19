МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Туроператоры РФ считают, что необходимость получения сертификата, подтверждающего отсутствие коронавируса, и страховки с покрытием на 100 тысяч долларов фактически закрывают Таиланд для российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT) вчера, 18 марта, приняло решение ввести новые требования к прилетающим в Таиланд пассажирам в связи с правительственными усилиями по нераспространению коронавируса COVID-19, а именно: обязать иностранных туристов из ряда стран предъявлять сертификат (справку) об отсутствии коронавируса COVID-19, выпущенный не позже, чем за 72 часа до вылета, а также страховку, которая покрывает лечение COVID-19 в Таиланде с покрытием не менее 100 тысяч долларов.

"Туроператоры, работающие на направлении, только сейчас получают официальные уведомления. Эксперты туристического рынка считают, что данные меры фактически закрывают Таиланд для российских туристов — сертификат получать негде, страховки, входящие в стандартный турпакет, имеют меньшее, чем 100 тысяч долларов, покрытие", — пояснили в АТОР.

В Ассоциации уточнили, что некоторые из чартерных игроков на таиландском направлении уже сообщили, что приступят к досрочному вывозу туристов с курортов Таиланда.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.