БРЮССЕЛЬ, 19 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Рост глобальной экономики из-за распространения нового коронавируса в 2020 году может пойти на спад, по своей силе сопоставимый с предыдущим финансовым кризисом, говорится в отчете BofA Global Research.

"Теперь мы ожидаем, что COVID-19 вызовет глобальную рецессию в 2020 году, аналогичную по размаху рецессии 1982 и 2009 годов. Наш прогноз годового роста упал до 0,3%", — отмечается в нем.

Рост ВВП в США и еврозоне будет отрицательным, в то время как рост в Китае ожидается на уровне всего 1,5%, говорится в отчете, где также указывается, что окончательные показатели могут оказаться иными.

Накануне эксперты исследовательской и аналитической компании IHS Markit сообщили, что рост глобального ВВП в 2020 году может замедлиться до 0,7%, а США и еврозона могут оказаться в рецессии из-за проблем в экономике от нового коронавируса. Рост мирового ВВП ниже 2,0% классифицируется как глобальная рецессия, отмечали они.