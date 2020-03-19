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ВАШИНГТОН, 19 мар /ПРАЙМ/. Госдеп США советует гражданам избегать любых международных поездок, срочно вернуться в США или же приготовиться остаться за границей на неограниченный период из-за коронавируса, говорится в сообщении ведомства.

Госдеп повысил уровень международной опасности для максимального четвертого для всех стран.

"Госдепартамент советует гражданам США избегать любых международных поездок из-за глобального воздействия COVID-19. В странах, где коммерческие перевозки по-прежнему доступны, граждане США, которые живут в США, должны запланировать немедленное возвращение (в страну). Граждане США, путешествующие за границей и не желающие возвращаться, должны быть готовы остаться за границей на неограниченный период времени", — говорится в сообщении ведомства.

Госдеп предупреждает, что во многих странах сейчас наблюдается вспышка коронавируса и вводятся ограничения на поездки или обязательный карантин, закрываются границы, а негражданам зачастую запрещают въезд без предварительного уведомления. Кроме того, авиакомпании отменили большое количество международных рейсов, а некоторые круизные компании полностью прекратили работу.

"Если вы решитесь на международную поездку, ваши планы могут быть очень серьезно нарушены, и вам, возможно, придется остаться вне Соединенных Штатов на неограниченное время", — предупреждает американцев госдеп.

Всем американцам, которые окажутся за границей, рекомендуется самостоятельно планировать поездки, не полагаясь на то, что власти США смогут помочь им вернуться в страну. Госдеп напоминает, что многие американские дипломаты из-за коронавируса покинули свои места работы за границей, а визовые и паспортные услуги могут быть нарушены из-за пандемии.

США ранее закрыли въезд из ряда стран, пострадавших от коронавируса, включая Китай, Южную Корею, Иран, 26 стран Шенгенской зоны, а также объявили об ограничениях на сухопутной границе с Канадой. По данным СМИ, США могут ограничить въезд и через границу с Мексикой.