МЕХИКО, 20 мар /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о готовности ООН поддержать правительство республики в борьбе с пандемией коронавируса.

По информации правительства Венесуэлы, в стране за сутки зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом, общее число носителей COVID-19 — 42 человека.

"Несколько минут назад я получил письмо от ООН, подтверждающее, что система Объединенных Наций готова поддержать правительство Венесуэлы в борьбе с вирусом COVID-19", — сказал он во время выступления, запись которого опубликована в Twitter.

По словам Мадуро, страна уже получила из Китая первую партию из 4 тысяч тест-систем, которые позволят сделать 320 тысяч проб, и в течение недели при поддержке КНР, Кубы и Всемирной организации здравоохранения рассчитывает сделать до 2 миллионов тестов.

МВФ в среду сообщил, что не может рассмотреть запрос Венесуэлы о выделении стране 5 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом "из-за проблем с признанием властей". Российский МИД назвал это решение лицемерным, а обсуждающуюся возможность морской блокады страны в условиях пандемии — немыслимой.