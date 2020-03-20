МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. IT-компания "Эвотор" проанализировала для РИА Новости данные с онлайн-касс в московских несетевых торговых точках после введения ограничительных мер из-за коронавируса и выяснила, что жители столицы стали меньше ходить в фитнес-центры, спа и салоны красоты.

Аналитики сравнивали количество покупок (чеков) в торговых точках с понедельника по среду (с 16 по 18 марта) со средними продажами за эти же дни недели на протяжении марта и февраля.

"Количество чеков в московских фитнес-центрах упало на 42%, у детских игровых площадок — на 51%, в спа/массажных салонах — на 41%, в салонах красоты — на 21%. У магазинов по продаже сувениров и подарков за 16-18 марта число продаж упало на 34%, в книжных магазинах — на 50%, обуви — на 28%, одежды — на 25%", — рассказали в "Эвотор".

За три дня этой недели немного снизились продажи в алкомаркетах (на 2%) и в магазинах у дома — на 6%. "Очевидно, что покупательский поток был направлен в сторону гипер- и супермаркетов, а также онлайн-доставки", — делают вывод аналитики.

Ситуативный всплеск был в аптеках, где количество продаж выросло на 14% и в зоомагазинах — на 26%. В специализированных продуктовых магазинах число продаж увеличилось всего на 14%, зато средний чек взлетел на 52%. "Рост продаж здесь, скорее всего, связан с желанием людей сделать запасы", — пояснили в "Эвотор".